Human Rights Watch: governo disumano. Salvini: insulti buonisti sono medaglie

Un approccio disumano al problema dell'immigrazione. Così la direttrice per l'Europa e l'Asia Centrale di Human Right Watch, Judith Sunderland, ha definito le politiche del governo italiano sui migranti. "L'Italia - risponde Salvini - ha accolto negli ultimi anni 700mila immigrati da tutto il mondo, eppure continuiamo a subire lezioncine non richieste sull'accoglienza": "A essere disumani sono gli scafisti".

E Salvini ha replicato in mattinata anche al presidente francese: "Non accettiamo lezioni di diritto o di umanità da parte del signor Macron: negli ultimi mesi ha blindato le frontiere con l'Italia e ha respinto più di 50mila immigrati, soprattutto donne e bambini". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde all'attacco del presidente francese. Che ieri sera ha dato la colpa all'Italia della crisi sui migranti, dopo l'ennesimo caso Aquarius.

Salvini poi aggiunge, caldeggiando il suo decreto sicurezza: "Arrestati dai carabinieri di Alassio (Savona) 6 bengalesi, responsabili di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, estorsione e altro. Per 6.000 euro a testa facevano arrivare in Italia propri connazionali e, dopo aver procurato i permessi di soggiorno per motivi umanitari, li costringevano a vivere in case sovraffollate e ad avviare piccole attività commerciali, obbligandoli a rifornirsi della merce da uno degli indagati. Capito perché occorre regolamentare, controllare e limitare la concessione di 'protezioni umanitarie', come previsto nel decreto sicurezza? Alla faccia delle critiche dei soliti buonisti abituati a chiacchierare dal loro salotto, io vado avanti! #DecretoSalvini".