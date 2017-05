Con Il Treno dei Bambini i bimbi terremotati dal Papa in Freccia Rossa 1000 il prossimo 3 giugno



Sabato 3 giugno torna il “Treno dei Bambini”, l'iniziativa promossa dal “Cortile dei Gentili” in collaborazione con Ferrovie dello Stato Italiane. La presentazione è avvenuta oggi al Pontificio Consiglio della Cultura di Roma, alla presenza del Cardinale Gianfranco Ravasi che ne è Presidente, del Presidente del Senato Pietro Grasso, del Presidente di Trenitalia Tiziano Onesti e dell'Ad di Trenitalia Barbara Morgante. Un evento che dal 2013 a oggi si ripete ogni anno per regalare ai bambini meno fortunati una giornata per compensare le lacune, le ferite, i vuoti di paternità e maternità, dovuti a situazioni di esclusione ed emarginazione sociale che vivono ogni giorno. Quest'anno 400 bambini provenienti da Norcia, Accumoli, Amatrice e Arquata del Tronto, che dopo i terremoti degli scorsi mesi hanno perso le loro case e, per alcuni, addirittura i loro cari. Una volta scesi dal treno i bambini verranno accolti a Roma dall'Associazione di “Sport Senza Frontiere” e dell'Orchestra Marè do Amanha, proveniente da Rio de Janeiro. Culmine della giornata l'incontro dei bambini con Papa Francesco a cui i piccoli doneranno il libro “Noi su questa terra che balla...a proposito di terremoti” edito da L'Io e il mondo di Tj, che affronta il tema del sisma con un linguaggio adeguato ai bambini e li aiuta a comprendere il fenomeno e a come essere pronti, perchè niente e nessuno si faccia troppo male. I piccoli viaggiatori si faranno ambasciatori di un importante messaggio: “non potremo mai impedire le catastrofi, ma molto possiamo fare per rispondere al pericolo in maniera efficace. Impariamo a prenderci cura del nostro ambiente, ascoltiamo il “Grido della Terra” e cerchiamo di assicurare una risposta adeguata per renderla migliore”.

I bimbi terremotati dal Papa in Freccia Rossa 1000 con Il Treno dei Bambini. Le parole di Barbara Morgante, amministratore delegato di Trenitalia

“Su questa iniziativa i bambini coinvolti raggiungeranno la Stazione Termini di Roma sul FrecciaRossa 1000, il treno top a disposizione di Trenitalia.” - Queste le parole di Barbara Morgante, amministratore delegato di Trenitalia - “Il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane collabora da sempre a questa iniziativa. Questa è la quinta edizione e siamo orgogliosi di essere anche noi partecipi di questa gioia che diamo ai bambini che vivono difficoltà. La nostra è una partecipazione concreta, ma anche di trasporto verso temi che vengono portati in evidenza da questa iniziativa. Il nostro è un impegno che si riversa poi in tutte le nostre attività quotidianamente, quindi il fatto di esserci da l'idea di quanto importante sia il nostro impegno. E' un impegno in ambito ambientale, in tutte le attività che vanno addirittura dalla progettazione delle opere che facciamo, con un rispetto dell'ambiente in cui devono inserirsi, secondo delle metodologie certificate e che accompagnano poi la realizzazione, ma anche la gestione delle infrastrutture che si realizzano. E' un impegno che si vede dal punto di vista dei consumi, abbiamo tante iniziative, l'ultima che abbiamo annunciato poco tempo fa, che Trenitalia ha ottenuto la possibilità di avvalersi di certificati bianchi per le nuove flotte dei treni che stiamo acquistando per il regionale. Questo è una importantissima perchè è la prima volta che vengono rilasciati dei certificati bianchi per i treni regionali, il che significa che abbiamo intrapreso un percorso davvero a tutto tondo.”