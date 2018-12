Il Vescovo Felix Gmür di Basilea candidato a portavoce delle istanze di rinnovamento da inoltrare a Papa Francesco e ai Vescovi europei. Il Movimento Internazionale dei Sacerdoti Lavoratori Sposati rilancia appello a riammettere nella Chiesa i preti sposati che sono una grande risorsa.

Abolizione del celibato per i preti, ordinazione delle donne alle cariche sacerdotali e una commissione esterna per far luce sui casi di abusi sessuali: sono le richieste contenute in una risoluzione approvata dal sinodo della Chiesa cattolica del canton Turgovia.

La risoluzione è indirizzata all'assemblea dei presidenti delle conferenze episcopali che si riunirà in febbraio a Roma. Il testo approvato dai rappresentanti della comunità cattolica turgoviese - si legge in una nota - prende avvio dalle "terribili notizie di casi di abusi sessuali all'interno della Chiesa cattolica".

Per ripristinare la fiducia nella struttura gerarchica della Chiesa è indispensabile "una commissione d'inchiesta esterna". Il sinodo turgoviese ritiene necessaria una discussione aperta per chiarire se l'obbligo del celibato e l'atteggiamento negativo verso l'omosessualità possano essere considerate fra le cause delle violenze a sfondo sessuale.

Per questo giudica importante trasmettere a Roma un segnale forte e coraggioso in favore dell'abolizione del celibato e dell'ordinazione delle donne al sacerdozio. Con la risoluzione, il sinodo dice di voler "sostenere nei suoi sforzi rilevanti Felix Gmür, vescovo della diocesi di Basilea di cui fa parte Turgovia". Il testo chiede al vescovo Gmür di rappresentare "risolutamente" le preoccupazioni della comunità all'assemblea episcopale che si terrà a Roma.

fonte tio.ch / a cura di sacerdotisposati@alice.it

in http://sacerdotisposati.altervista.org/2018/12/11/i-cattolici-vogliono-abolire-il-celibato-dei-preti-si-parte-dalla-svizzera-ma-richiesta-di-preti-sposati-e-mondiale/