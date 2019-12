I Cerea si prendono la Villa Reale di Monza

La famiglia bergamasca Cerea si aggiudica la gestione della ristorazione della Villa Reale di Monza. Come scrive Pambianco, i Cerea arricchiscono la loro collezione che comprende Da Vittorio (tre stelle Michelin), la gestione alberghiera e banchettistica del Relais&Chateaux Cantalupa a Brusaporto, la pasticceria Cavour a Bergamo Alta, la ristorazione dell’hotel Excelsior Gallia a Milano e l’azienda di catering Vicook.

“Per noi è motivo di grande orgoglio poter affiancare il nostro nome a una realtà prestigiosa come quella di Villa Reale a Monza, contribuendo con la nostra esperienza di ristorazione a incrementare il suo successo, anche per il turismo straniero” dichiarano i fratelli Cerea. L’accordo partirà oggi, 10 dicembre, per una durata di due anni con la possibilità di proroga.

Sempre come scrive Pambianco, per Villa Reale è il terzo cambio di gestione in poco tempo, dopo l’esperienza con la ristorazione del gruppo Fedegroup guidato da Marcello Forti, quindi del gruppo Ottaviani che aveva creato la società ItMonza con il concessionario Attilio Navarra. Ma non si punta alla stella, come qualcuno potrebbe ipotizzare vista la firma dei Cerea. Per quanto curata, l’offerta prevede prevalentemente snack, insalate e la celebre pizza al vapore.