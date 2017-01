I Jihadisti nelle carceri del Salento. Mancano poliziotti e sicurezza

SALENTO – Nelle carceri di Lecce, Brindisi e Taranto i detenuti più pericolosi non sono i mafiosi, ma i jihadisti: gente capace di rubare un camion e tirare addosso a chiunque, oppure di farsi esplodere in un giorno di festa. Sono i rappresentanti più autorevoli della banalità del male: alcuni di loro sono finiti nel profondo sud Italia, in istituti penitenziari che i sindacati della polizia penitenziaria ritengono molto insicuri. Quello della presenza dei terroristi era un sospetto che aleggiava già da un po' di tempo, ma il ministro della Giustizia Orlando ora lo ammette: nelle carceri del sud Italia si annidano pericolosi terroristi islamici. Il question time rivolto al ministro nelle scorse ore ha svelato numeri e fatti, che erano stati già paventati su una testata locale, il Corriere Salentino.

Abbiamo il male assoluto sotto casa e non è confortante sapere che certi pericolosi individui sono ristretti in istituti penitenziari insicuri, perché dotati di poco personale e non provvisti di sistemi di sicurezza all'avanguardia. L'Osapp ha lanciato l'allarme in tempi non sospetti sulla gestione dei terroristi che sarebbero arrivati nel Salento. Il segretario provinciale Osapp, Ruggero Damato, ha spiegato che a Borgo San Nicola (Lecce) mancano perfino i «sistemi antiscavalcamento, di allarme e antrintrusione». Ma non è tutto: il personale continua ad andare in pensione senza essere sostituito, le videosorveglianze esterne non esistono. Triste anche il capitolo «sorveglianza dinamica» che, secondo gli addetti ai lavori, è un fallimento totale.

In alcune realtà, infatti, questo nuovo sistema di sorveglianza creerebbe un allentamento della sicurezza. A questo si unisce il problema della formazione e dell’aggiornamento. «Ci sono poliziotti che non vanno a sparare da anni: io da almeno 14 anni e c’è un parco automezzi inefficiente, con sistemi satellitari mai messi in funzione» - spiega il segretario provinciale del sindacato di Polizia penitenziaria Osapp, Ruggero Damato - Mezzi di trasporto obsoleti, controlli inefficaci all’ingresso e all’uscita per colpa della tecnologia vetusta». Insomma, noi ospitiamo i nemici dell’umanità in queste carceri: tra Lecce, Brindisi e Taranto. I servizi segreti li tengono sotto controllo, ma non basta a farci sentire sicuri.

«Sono 45 i detenuti nelle carceri italiane per terrorismo internazionale" - ha ammesso il ministro, rispondendo all'interrogazione del deputato del Centro Democratico, Roberto Capelli - Dai dati trasmessi dal Dap Risulta che sono sottoposti a specifico 'monitoraggio' 170 detenuti, a cui se ne aggiungono 80 'attenzionati' e 125 'segnalati', per un totale di 375 individui». Secondo questo quadro, ci sono 45 jihadisti pericolosissimi e si trovano ristretti nelle sezioni di 'Alta Sicurezza 2' delle case circondariali di Benevento, Brindisi, Lecce, Nuoro, Sassari, Tolmezzo, Torino, Roma Rebibbia e Rossano.

Il segretario nazionale del sindacato Osapp, Pasquale Montesano, ha più volte chiesto un intervento alle istituzioni per rendere più sicuri gli istituti penitenziari del sud: «La situazione è molto grave: abbiamo visto come sia facile evadere nel caso del boss Perrone a Lecce. Con il personale siamo sotto le soglie previste dalla legge». In alcune carceri italiane si stringono addirittura nuove alleanze mafiose, come hanno spiegato i sindacati della polizia penitenziaria, in una conferenza stampa tenutasi a Borgo San Nicola (Lecce) a dicembre del 2016. Qualche mese fa è stato un gioco da ragazzi fuggire, durante una visita medica all’ospedale Fazzi di Lecce, per il «Triglietta»: si è rischiato che ci scappasse pure il morto, perché il boss leccese sparava per guadagnarsi la fuga, senza curarsi di risparmiare nessuno. Ora è stato riacciuffato e sbattuto in galera.

Un jihadista, però, prima di farsi arrestare potrebbe farsi saltare in aria. L'allarme che continuano a lanciare i sindacalisti della penitenziaria è più che fondato: i terroristi sono anche nel Salento, in sezioni di alta sicurezza, è vero, ma in un carcere che ha poco personale, mezzi obsoleti e una tecnologia per prevenire le evasioni arretrata, a quanto ci spiegano gli addetti ai lavori.

