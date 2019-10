Idea choc: 'Togliere il voto agli anziani', è rivolta bipartisan contro Grillo

Che Beppe Grillo non sia nuovo alla polemica è cosa ormai risaputa ma ancora una volta le sue dichiarazioni fanno discutere e fanno polemica. Ad entrare nel circolo della bufera un'idea choc lanciata sul suo blog: "Se togliessimo il diritto di voto agli anziani?". Una proposta capace di aizzare contro di lui commenti inferociti, sia sul suo blog che sui social ma anche da parte degli altri esponenti politici. Una gogna che lo ha portato a rimanere solo contro tutti.

Conte: "Proposta Grillo su voto anziani? prima vediamo sondaggi..."

"Non ho letto le dichiarazioni di Grillo, ma adesso facciamo dei sondaggi vediamo qual è l'orientamento di voto e poi decidiamo...". Con questa battuta il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha risposto alle domande dei giornalisti sulla proposta-provocazione di Beppe Grillo di togliere il diritto di voto agli anziani oltre una certa età.

M5s, Toti,: Togliere voto agli anziani? Da Grillo assurdità"

"Ha paura di perdere in Liguria? Scherzi a parte: un'assurdità del genere non merita di essere commentata. I nostri anziani sono le radici e i pilastri della nostra società. Non solo meritano il voto, ma dovrebbero avere pensioni più alte e le migliori attenzioni. Ma cosa ci aspettiamo da chi si traveste da Joker? Il Movimento Cinque Stelle è diventato un circo e il Pd pur di mantenere il potere tace e applaude davanti a questo triste spettacolo". Lo scrive il presidente della Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.

M5s, Meloni: "Grillo su voto anziani? Intervenga Mattarella"

«Grillo non è un cittadino qualsiasi, ma è il capo del partito di maggioranza relativa del Parlamento e il principale azionista del Governo. Non è tollerabile liquidare la sua proposta di togliere il diritto di voto agli anziani come il delirio di un folle o la battuta di un comico. Siamo davanti ad una posizione politica e come tale deve essere considerata". Lo afferma il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. "Fratelli d’Italia chiede al Presidente della Repubblica Mattarella, in qualità di garante della nostra Costituzione, di intervenire in maniera netta contro una proposta che mette in discussione il suffragio universale, ovvero il presupposto della democrazia. E mi aspetto una presa di posizione ufficiale anche dal presidente del Consiglio Conte, dal ministro degli Esteri Di Maio e da tutto il M5S. Chi rimane in silenzio è d’accordo con Grillo», conclude.

M5s, Lega: "Ma a Grillo il diritto di voto lo lasciate? E Pd cosa dice?"

“Ma a Grillo vista l’età e le dichiarazioni strampalate il diritto di voto lo lasciate?”. È questa la provocazione lanciata da Alessandra Locatelli, parlamentare leghista già ministro della disabilità e della famiglia dopo le dichiarazioni del leader dei 5 Stelle Beppe Grillo che ha detto di voler togliere il diritto di voto agli anziani. “Governate questo Paese e decidete le sorti degli Italiani - continua Locatelli riferendosi ai 5 Stelle - pur essendo rappresentati da Grillo: un chiacchierone che vende fumo, non eletto da nessuno con la passione per il potere. In tutto questo Zingaretti e Speranza cosa dicono? Non provano imbarazzo? Giù le mani dagli anziani, dai nostri genitori e nonni, certo più preziosi della politica dato che contribuiscono attivamente al benessere della società, occupandosi di sociale, di figli, di nipoti e sostituendosi di fatto alle politiche di welfare necessarie al Paese ma che il governo Giallorosso ha chiuso nel cassetto”.

M5s, Salvini: "Grillo vuol togliere voto agli anziani? Ricoveratelo"

"Grillo: 'Togliete il diritto di voto agli anziani'. A me sembra da ricovero". Così Matteo Salvini, su Facebook, commenta l'uscita di Beppe Grillo.

Riforme, Gasparri: "Anziani risorsa, Grillo è un miserabile"

"Più che un pazzo, Grillo è un miserabile, che ha raccolto attorno a sé un'accolita di persone prive di preparazione e di cultura che stanno facendo solo danni all'Italia. Il suo atteggiamento sprezzante e razzista contro gli anziani è sintomatico di un partito che vuole, di fatti, portare avanti anche l'eutanasia. Ma si, gli anziani non solo devono vedersi negati i loro diritti, ma possono essere anche soppressi perché sono un ingombro per la società. Grillo è una cattiva persona. Un seminatore di odio e di cattiveria. Di una persona così l'Italia non sa che farsene. Merita tutto il disprezzo che lui ha riversato sugli anziani, che sono una risorsa di saggezza e di insegnamenti. Il contrario di ciò che è lui. Riserva di odio e di ignoranza". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

M5s. Costa (Auser): "No voto anziani? Da Grillo provocazione incostituzionale e fuori luogo"

"È chiaramente una provocazione anticostituzionale e totalmente fuori luogo, perché gli anziani andrebbero rispettati e non derisi". Così all'Adnkronos Vincenzo Costa, presidente nazionale di Auser, associazione impegnata per l'invecchiamento attivo e la valorizzazione degli anziani nella società, commentando la proposta di togliere il voto agli anziani lanciata da Beppe Grillo sul suo blog personale.

"Sinceramente, se la poteva tranquillamente evitare - rincara la dose Costa - se ha smesso di fare il comico, la smetta in maniera definitiva. Davvero, esiste in questo Paese una Costituzione che garantisce dei diritti a tutti i cittadini da quando nascono fino a quando muoiono. E siccome lui tra l'altro non è un ragazzino (perché è anziano anche lui), se non vuole andare a votare lo decida, ma lasci intatti i diritti di cittadinanza degli altri, perché quelli non hanno età".



M5s, Mastella: "Togliere voto agli anziani? Siamo alla folli"

"Grillo ha dichiarato che bisogna togliere il voto agli anziani. Spero stia scherzando, altrimenti siamo alla follia. E poi se penso ai giovani che frequentavano il figlio di Grillo e che hanno, da quanto letto, violentato una ragazza milanese. Beh, diecimila volte il voto agli anziani". Così Clemente Mastella, sindaco di Benevento ed ex parlamentare, sul suo profilo social.