Ikea, è morto Ingvar Kamprad, il fondatore. Aveva 91 anni

L'imprenditore svedese Ingvar Kamprad, fondatore di Ikea, è morto. Aveva 91 anni. Grazie all'intuizione del mobile low cost da montare a casa, Kamprad ha fondato un vero e proprio impero economico, con grandi centri vendita in praticamente tutti i paesi del mondo. Creata oltre 74 anni fa, all'età di appena 17 anni, la catena Ikea nell'esercizio 2015-2016 ha registrato utili per 4,2 miliardi facendo del suo fondatore, con un patrimonio personale stimato in circa 33 miliardi di dollari, uno degli uomini più ricchi del Pianeta.