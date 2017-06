Ikea, "la ciotola può causare incendi". Prodotto verso il ritiro dal mercato

La ciotola potrebbe essere a rischio incendio e IKEA pensa al ritiro dal mercato. Il prodotto del noto marchio svedese, "blanda blank", una ciotola di metallo avrebbe fatto andare a fuoco il contenuto al suo interno dopo essere stata esposta a una fonte di calore.

Come riporta una coppia inglese a Metro, il contenuto della ciotola è andato a fuoco durante un barbecue, probabilmente perché surriscaldandosi ha avviato la fiamma al suo interno. La coppia ha denunciato l'accaduto: «Cosa potrebbe succedere se filtra luce dalla finestra in prossimità della ciotola?», ha commentanto invitando IKEA a ritirare il prodotto dal mercato perché potenzialmente pericoloso. L'azienda ha fatto sapere che avvierà un'indagine per testare e capire cosa è accaduto.