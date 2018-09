Ikea ritira dal mercato la lampada da soffitto Calypso: “C’è il rischio che il paralume cada”

Ikea ha annunciato il ritiro dal mercato della lampada da soffitto Calypso.

La catena di negozi di origine svedese ha infatti provveduto al richiamo di un lotto della plafoniera, dal momento che c'è il rischio che possa cadere. La decisione è arrivata dopo la segnalazione di un cliente austriaco che ha subito un incidente a causa della lampada che si è staccata dal soffitto, andando in frantumi.

Ikea, ritirata dal mercato lampada da soffitto perché può cadere- NOME & LOTTO

Nello specifico, il colosso dell'arredamento Ikea ha fatto sapere che il lotto interessato sarebbe solo quello (JJWW) 1625-1744 della plafoniera "Calypso" venduta dall'1 agosto 2016, con date di produzione (AASS, anno-settimana) comprese tra 1625 e 1744 (anche queste due date di produzione sono incluse).

Non appena ricevuta la segnalazione dell'incidente, Ikea ha avviato un’indagine accurata che ha portato a una modifica del design del prodotto per ridurre ulteriormente il rischio di caduta. Lo ha sottolineato Giovanni D’Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", che ha avvisato i clienti del pericolo. La nuova versione messa a punto è già disponibile nei negozi.

L'azienda svedese invita tutti coloro che hanno acquistato una plafoniera Calypso con una delle date di produzione indicate a riportare il prodotto in negozio (non serve lo scontrino fiscale) per la sostituzione con un nuovo paralume o per ricevere il rimborso.