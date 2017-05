Il Fatto e la droga a Montecitorio. Il mistero dei bagni

Il Fatto Quotidiano per lanciare il suo mensile MilleniuM non trova di meglio che inviare il 29 marzo scorso un giornalista - spia, Thomas Mackinson a Montecitorio munito di kit chimico che individua la cocaina e telecamera.

Immediatamente si scatena il finimondo populista e può darsi che sia anche vero ci sia stata droga nei bagni ma quello che non viene detto, e qualsiasi giornalista parlamentare lo sa, è che tutti i bagni di Montecitorio sono frequentabili da chiunque entri nel Palazzo stesso e quindi la “clamorosa scoperta” potrebbe essere dovuta alle “ricreazioni” di qualsiasi tecnico o inserviente di una ditta di pulizie o addirittura -si fa per dire-dello stesso giornalista.

A leggere le anticipazioni de Il Fatto a firma di Peter Gomez (direttore del mensile) è certa l’equazione Droga = Deputati ma poiché appunto i bagni sono accessibili a chiunque sarebbe meglio scriverla come: Droga = Chiunque.

In ogni caso desta meraviglia come si pubblicizzi un prodotto editoriale che magari sarà anche di buon contenuto, questo lo vedremo, con simili trucchetti giocando sulla ignoranza della topografia del Palazzo per acchiappare qualche lettore in più.