Foggia, coniugi uccisi in profumeria: il figlio minorenne ammazzò un coetaneo

Due coniugi sono stati uccisi in un agguato stamane alla periferia di San Severo (Fg). Secondo le prime informazioni, il duplice omicidio e' avvenuto in una profumeria gestita dalla coppia, dove una o piu' persone avrebbero fatto irruzione centrando a colpi di pistola le vittime. La Polizia sta eseguendo i rilievi tecnici per cercare il movente dell'agguato ed eventuali tracce di chi ha sparato. Gli investigatori starebbero anche vagliando alcune testimonianze.

Criminalità: coniugi uccisi nella loro profumeria nel Foggiano

Non si esclude l'ipotesi di una 'vendetta'. A quanto si e' appreso, le vittime erano i genitori di un ragazzo 17enne che nell'ottobre scorso fu arrestato per l'omicidio di un coeteaneo al culmine di un acceso litigio. L'uomo ucciso stamane era poi sfuggito ad un agguato, nel dicembre dello scorso anno, rimanendo lievemente ferito da un colpo di pistola. Gli investigatori hanno accertato che i due coniugi sono stati uccisi con una raffica di mitraglietta, e che gli assassini hanno sparato appena entrati nel negozio di profumi alla periferia di San Severo (Fg).

Foggia, sindaco San Severo: "Siamo spaventati, delinquenza non si ferma davanti a nulla"

''Assistiamo increduli ad un altro terribile evento malavitoso, un duplice omicidio che scuote i nostri animi, avvenuto in pieno giorno, in una via centralissima ed a due passi da un frequentato mercato ortofrutticolo rionale: dobbiamo purtroppo constatare che la delinquenza non si ferma davanti a nulla''. Così il sindaco di San Severo, in provincia di Foggia, Francesco Miglio sul duplice omicidio avvenuto questa mattina nel rione di Porta San Marco, in Via Don Minzoni, in pieno centro storico, dove due persone, marito e moglie, sono stati uccisi in una sparatoria avvenuta nella profumeria da loro gestita. ''Ho appena chiamato il prefetto Morcone, capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno Marco Minniti, tra breve partirà una richiesta d'incontro con il Ministro - aggiunge - chiediamo di conoscere le decisioni assunte in ordine alle nostre richiesta di istituire in Capitanata il reparto Prevenzione Crimine e la Direzione Investigativa Antimafia, oltre al potenziamento degli organici delle Forze di Polizia. Dando atto dell'impegno profuso in questi mesi dalla Prefettura, dalla Questura di Foggia e dai Comandi Provinciali delle Forze dell'Ordine, al Prefetto di Foggia Tirone - afferma Miglio - ho inoltre appena rinnovato il nostro grido di aiuto e di allarme. San Severo è spaventata, questo ultimo atto di stampo malavitoso non può passare inosservato: le modalità, il luogo, l'ora. Fatichiamo a credere che possa essere successo. Chiediamo con fermezza una maggiore sicurezza per tutta la nostra comunità con l'adozione di provvedimenti immediati e mirati. Non si può più aspettare'', conclude.