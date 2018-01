Il giallo del porno: 5 attrici morte in 3 mesi. Olivia Lua è l'ultima suicida

Lutto nel mondo del porno: morta Olivia Lua

Anche Olivia Lua, pornostar di appena 23 anni, ha deciso di togliersi la vita. Una vita contrassegnata da alcool, droga e solitudine. Ed è proprio in solitudine che ha passato l’ultimo giorno della sua vita, rinchiusa in una clinica riabilitativa per la dipendenza da alcool. Secondo gli inquirenti la giovane si sarebbe uccisa ingerendo un cocktail letale di farmaci e alcolici di vario tipo.

Due giorni prima di morire, la giovane pornostar aveva postato su Twitter una foto dove era completamente vestita di nero e con uno sguardo lugubre; sotto la foto una frase ambigua, ma che dimostra la profonda sofferenza provata dalla ragazza: “La sento dappertutto. Nulla può più farmi paura”.

Negli ultimi tre mesi, cinque attrici del porno si sono suicidate: ecco chi sono

Ma lei è solo la quinta, e nemmeno la più giovane, di una serie di strani suicidi avvenuti negli ultimi tre mesi nel mondo del porno statunitense. Prima di lei, Olivia Nova, appena 20enne, è stata ritrovata senza vita nella sua casa a Las Vegas, stroncata da un mix di sonniferi. Come loro altre 3 ragazze, Yuri Luv (31), August Ames (23) e Shyla Stylez (35), giovani e belle, ma con un senso di disperazione che opprimeva la loro anima fragile.

Cinque attrici del porno morte in tre mesi: le possibili cause

Le cause vanno sicuramente ricercate nelle diverse storie personali delle ragazze, ma sicuramente il fatto di appartenere al settore del porno ha certamente contribuito ad incrementare i loro disagi interiori. Dai racconti di diverse attrici emerge un ritratto preoccupante di questa industria, spietata e competitiva, che spinge le donne ad accettare anche ruoli che non vorrebbero interpretare per paura di essere rimpiazzate da altre più giovani o più spregiudicate.