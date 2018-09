Il gioco d'azzardo sponsorizza il sociale. Sisal, Lottomatica e Snaitech...

Il gioco d'azzardo sponsorizza il sociale puntando su bambini e giovani. Dando un'occhiata ai "bilanci di sostenibilità" di Sisal, Lottomatica e Snaitech per si capisce una realtà per certi versi sorprendente. Bilanci che confermano la spaccatura nel mondo del terzo settore rispetto al gioco d'azzardo: c'è chi lo combatte in tutti i modi e chi si fa sponsorizzare.

Nel 2017 Sisal - scrive www.agenzia.redattoresociale.it - ha sostenuto il Piccolo Teatro di Milano "nello sviluppo di progetti che favoriscono l’interazione tra i giovani e i protagonisti del mondo culturale". È sponsor di Liberi Nantes, squadra di calcio composta da richiedenti asilo, e del progetto ideato dal campione Nba Danilo Gallinari, We PlayGround Together, che ha l’obiettivo di riqualificare i campetti da basket dei quartieri della periferia di Milano. Il progetto è in collaborazione con il Comune e il paradosso è che Palazzo Marino da anni sostiene campagne contro il gioco d'azzardo. Con la Fondazione "Color Your Life”, Sisal inoltre ha promosso "Colorbandi", bandi di concorso destinati a giovani e "finalizzati a raccogliere idee originali che valorizzino le aspirazioni, i sogni e le capacità dei candidati".

Snaitech ha creato una fondazione, iZilove Foundation, per curare e promuovere progetti sociali. Nel 2017 ha stanziato complessivamente oltre 106 mila euro, che sono stati destinati al Comune di Amatrice per la costruzione del campo sportivo, a Special Olympics Italia per le attività sportive di persone con disabilità, alla Fondazione Francesca Rava, per le attività sportive e ludico-didattiche per i ragazzi ospiti delle case d'accoglienza di Roma, Porcari e Milano. Con il progetto "Care & Share" sono state finanziate borse di studio a favore dei bambini poveri della città indiana di Wijaiawada. Infine, iZilove ha finanziato due borse di studio presso il Master in Management dei Beni e delle Istituzioni Culturali al Politecnico di Milano.

Sui giovani scommette decisamente anche Lottomatica che con il Coni organizza, dal 2015, il progetto “Vincere da Grandi”, nato con l’obiettivo di offrire ai ragazzi di alcuni quartieri disagiati delle più grandi città italiane, l’opportunità di praticare gratuitamente l’attività sportiva. Sono oltre mille i minori finora coinvolti. L'altro "pallino" di Sisal, Snaitech e Lottomatica è la ricerca scientifica. Aderiscono, infatti, alla maratona Telethon, mettendo a disposizione tutta la loro rete fisica e online per la raccolta fondi. Sisal inoltre sostiene l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) e la Fondazione Veronesi.