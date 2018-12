Il Global Compact? La fine dell'Europa. Il filo rosso che va da Soros a Fico

Mentre a livello nazionale il governo (non senza fatica) ha approvato il decreto “sicurezza” che rendere più difficile ai richiedenti asilo restare in Italia, più facile togliere loro lo status di protezione internazionale, in particolare se hanno commesso reati e infine risparmiare sulla gestione della loro presenza in Italia, i poteri sovranazionali (e l’Europa) vanno esattamente nella direzione opposta approvando il Global Compact for Migration, documento composto da 23 obiettivi e 54 punti per un totale di 34 pagine consultabili in lingua inglese. Nel suo preambolo si dice che: “i rifugiati e i migranti sono titolari degli stessi diritti umani universali e delle stesse libertà fondamentali, che devono essere rispettate, protette e garantite in ogni momento”.

António Guterres, l’attuale segretario generale dell’Onu ha sottolineato che: “quello migratorio è un fenomeno globale positivo, che alimenta la crescita economica, riduce le ineguaglianze, connette società diverse e ci consente di affrontare l’ondivago andamento demografico di crescita e declino della popolazione”... “per i governanti si tratta di un’occasione senza precedenti per affrontare i pregiudizi contro i migranti e per sviluppare una visione comune in cui l’immigrazione può funzionare in tutte le nostre nazioni»…”dobbiamo fornire a tutti i nostri cittadini l’accesso a informazioni obiettive, chiare e corroborate dai fatti sui vantaggi e le sfide delle migrazioni, al fine di combattere narrazioni fuorvianti che generano percezioni negative dei migranti”.

Una nota del ministro degli esteri tedesco sottolinea che: “l’obiettivo del Global Compact è immigrazione illimitata e uguali diritti per tutti. Il fulcro del patto Onu sull’immigrazione sta nella regolamentazione di un’immigrazione caotica di richiedenti asilo, profughi di guerra e altri migranti attraverso la legalizzazione dell’immigrazione illegale”, inoltre: «le migrazioni hanno sempre fatto parte dell’esperienza umana nel corso della storia, e le valutiamo pertanto come una fonte di prosperità, innovazione e sviluppo sostenibile nel nostro mondo globalizzato».

Dei punti più salienti del trattato si possono riportare i seguenti:

Il punto 8 recita che: “le migrazioni hanno sempre fatto parte dell’esperienza umana nel corso della storia, e le valutiamo pertanto come una fonte di prosperità, innovazione e sviluppo sostenibile nel nostro mondo globalizzato”.

Il punto 16 afferma che i Paesi firmatari “si impegnano a garantire agli immigrati previdenza sociale e lavoro commisurato alle competenze di ognuno”.

Il punto 24, paragrafo indica ad: “assicurare che l’assistenza di natura umanitaria non sia considerata illegale”.

Penso che dopo queste note non mi debba dilungare in molte spiegazioni. Il disegno è chiaro: annientare i popoli e le loro culture in nome di una falsa carità che porterà il caos sociale in tutta l’Europa decretandone la propria fine. Bergoglio, con la sua mentalità comunista, è diventato uno dei maggiori sponsor di tutte quelle idee che fino a Benedetto XVI erano ritenute eretiche.

L’ONU, che è il protagonista di questo scempio, è un’organizzazione corrotta. Non a caso i rappresentati italiani che la sponsorizzano sono quelli più nefasti per la Nazione Italiana (vedasi Bonino per fare solo qualche nome). Dietro queste politiche distruttive ci sono personaggi come Soros, magnate che ha in odio l’umanità e la cultura occidentale in particolare. Si chiama Humanity Ventures la partnership siglata nel gennaio 2017 a Davos tra il finanziare e Mastercard, sulla base della promessa del magnate di stanziare 500 milioni di dollari a favore dei migranti in Europa. Come si legge sul sito di Mastercard, il progetto ha l’obiettivo di “catalizzare e accelerare lo sviluppo economico e sociale delle comunità vulnerabili di tutto il mondo, in particolare i rifugiati e i migranti”. E poiché è circolata voce che questa fosse un fake news, riporto il sito di Mastercard:

https://newsroom.mastercard.com/press-releases/mastercard-and-george-soros-to-explore-private-sector-solutions-to-societal-challenges/

Il Global Compact è stato sponsorizzato in Italia da Fico, presidente della Camera. Grillino. Personaggio che si è fatto fotografare mentre sorridendo teneva il pugno alzato rievocando vergognose rivoluzioni comuniste. Il M5S è in attesa di un altro comunista, il Dibba, che per ora si spiaggia al caldo dei tropici. Penso che con queste persone l’Italia non abbia altra sorte se non di fallire.