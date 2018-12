Il governo ai Sì Tav: "Decisione prima delle Europee"

Nella commissione che sta lavorando all'analisi costi-benefici sulla Tav Torino-Lione entrerà un rappresentante delle imprese e dei sindacati Sì Tav. Ma il ministro alle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli ha annunciato che ci sarà anche un rappresentante dei No Tav. Questa è una delle novità al termine delle due ore di vertice tra il premier Conte, il vice Di Maio e lo stesso Danilo Toninelli. Per le imprese, però, la cosa più importante è che i tempi siano rapidi. "La cosa che abbiamo chiesto è di non andare lunghi con i tempi", dice Corrado Alberto presidente dell'Api.



Tav sì o Tav no? Il governo garantisce risposte "in tempi celeri" ma alcune associazioni si spingono oltre dichiarando che Palazzo Chigi nel corso dell’incontro odierno ha garantito che "una risposta ci sarà prima delle elezioni europee". L’indicazione che esce è quella di non rinviare alle calende greche la decisione definitiva sul futuro dell’infrastruttura.

Il vicepremier ha poi detto che sulla Tav non ci sarebbe gioco politico elettorale e nessuno scambio con la Tap, il voto della mozione a Torino sarebbe stata una coincidenza. Quali sono i tempi dell'analisi preliminare da discutere poi con la Francia? "Molto presto - avrebbe detto Di Maio - Prima delle elezioni europee", ha aggiunto. Corrado Alberto, presidente di Api Piemonte, aggiunge che l'analisi preliminare verrà ultimata "entro dicembre", ma per l'analisi costi-benefici "definitiva ci hanno detto che ci vorranno altri tempi".

Da parte delle imprese c'è stato l'invito a visitare il cantiere in Val di Susa. E Conte ha preso l'impegno ad andare in Valle a visitare i tunnel già realizzati e i cantieri. "Nessuno di quelli al tavolo ha visto i lavori, l'incontro sarà positivo se a gennaio ci sarà questa analisi. Il territorio aspetta queste risorse", dice il presidente dell'Ance Torino Giuseppe Provvisiero. E il presidente Dario Gallina aggiunge: "Per noi sono fondamentali i tempi. Va fatta in fretta l'analisi".

Per i commercianti c'e un'apertura per ascoltare, ma siamo preoccupati per la conmissione perché "non ci sembra imparziale", dice Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Torino. "Non ci hanno detto che sono contrari - dice Coppa - non è solo questione di costi, ma di elementi immateriali come lo spostamento più veloce per le persone e che i cittadini vogliono". C'è un problema di investimenti per Giancarlo Banchieri, di Confesercenti: "Ci hanno rassicurato sui tempi, ma intanto passano i mesi e gli investimenti sono fermi. Questo per il territorio è negativo".

"Trasparenza, ascolto, equilibrio e approccio pragmatico sono le parole chiave che caratterizzano la nostra azione, così come è stato sino ad oggi e sarà anche per tutte le altre opere infrastrutturali. Questo Governo vuole lanciare un segnale di attenzione a Torino ed è in campo per rilanciare l'economia e il tessuto produttivo di tutto il territorio, con investimenti e sostegno alle imprese": lo affermano Conte, Di Maio e Toninelli, dopo l'incontro con i Sì Tav. Il gruppo di esperti del ministero delle Infrastrutture che sta svolgendo l'analisi costi-benefici sulla Tav "sarà integrato con la nomina di un esperto" delle associazioni di categoria e delle parti sociali torinesi "in maniera che possa partecipare allo svolgimento delle riunioni. Stessa cosa avverrà con un rappresentante dei movimenti No Tav, che incontreremo prossimamente".

"Nel corso dell'incontro - con le associazioni di categoria - abbiamo ricordato che è in atto un'analisi tecnica costi-benefici, puntuale e non ideologizzata, e che al termine di questa istruttoria si tireranno le fila".

"Riteniamo però cruciale che le opere da realizzare siano sempre rispondenti alle esigenze del Paese e dei territori, fatte secondo elevati standard di sicurezza e nel rispetto dell'ambiente", sottolineano e premettono: "Questa mattina abbiamo avuto un incontro lungo e proficuo con una delegazione di rappresentanti delle associazioni di categoria e delle parti sociali torinesi. C'è stato uno scambio di vedute sul quadro economico e sociale del territorio e delle comunità locali, con particolare attenzione al progetto Tav Torino-Lione. Abbiamo ascoltato le istanze di tutti i partecipanti e le loro ragioni favorevoli alla realizzazione dell'opera".

Sull'analisi-costi benefici sulla Tav il governo ha ribadito "l'impegno ad agire in tempi congrui ma celeri".