Il nuovo trend del turismo FUN&MAGIC interpretato da GARDALAND MAGIC HOTEL

Con un accattivante video 3D e immagini esclusive, Gardaland Resort svela l’architettura del nuovo Gardaland Magic Hotel che sarà inaugurato a fine maggio 2019 con un investimento di 20 milioni di euro.

Le immagini mostrano le caratteristiche architettoniche della nuova struttura dall’originale tetto viola, con un cancello dorato che si apre sul simbolo di Gardaland Magic Hotel: il Cappello Gigante del Mago sospeso su un giardino dove spuntano fiori e funghi giganti colorati. Tutto evoca un’atmosfera magica e surreale in perfetta sintonia con la nuova tendenza FUN & MAGIC che il mondo del turismo ha indicato per il prossimo anno.

Come emerge dai nuovi scenari di consumo - che si stanno discutendo in questi giorni al TTG Travel Experience di Rimini - il mondo del viaggio sta cambiando grazie allo sviluppo delle tecnologie che danno la possibilità di ricreare e riprodurre ambienti ed esperienze vissute in maniera personale, facendo cadere il confine tra il mondo reale e quello virtuale. Trasformare il viaggio in una esperienza divertente e magica da condividere sui social, accresce l’interesse verso i prodotti turistici che hanno la forza di sorprendere e divertire.

Gardaland esprime già questa nuova tendenza perché è un vero e proprio contenitore di fantasia, un luogo di leggerezza e magia, che vanta una realtà consolidata nel tempo, tanto da essere tra i primi desideri dei turisti italiani in cerca di divertimento. Facile da visitare perché creato per essere accogliente, è un luogo unico e surreale: un mondo dove è possibile viaggiare con la fantasia, dove lo svago è una tradizione e l’incanto ancora più sorprendente.

Cogliendo il nuovo trend, Gardaland dedicherà tutta la stagione 2019 al FUN & MAGIC, unendo quindi la tradizione del divertimento alla novità sorprendente della magia. Gardaland Magic Hotel sarà per i bambini e famiglie la realizzazione di un sogno incantato che prolungherà la visita del Parco trasformandola in un’esperienza di viaggio senza interruzioni.

L’hotel si comporrà di 128 ampie camere interamente tematizzate in 3 differenti ambientazioni - Grande Mago, Cristallo Magico e Foresta Incantata; ogni camera sarà divisa in due diverse aree, una con letto matrimoniale e l’altra con due letti singoli, pensate per vivere un’esperienza unica con tutta la famiglia.

Il nuovo hotel sorgerà vicino alle altre due strutture - Gardaland Hotel e Gardaland Adventure Hotel – con cui condividerà un’ampia area acquatica per il divertimento e il relax.

La ricca proposta del Resort e il crescente interesse dimostrato da parte dei turisti stranieri, spinge Gardaland a sviluppare nuovi potenziali mercati, fuori e dentro l’Europa, e a siglare accordi con importanti tour operator. La Germania rimane il mercato di riferimento di Gardaland Resort, che rinnova i contratti con i più importanti tour operator, seguono il mercato austriaco, olandese e belga. Per il mercato inglese è stata sottoscritta una collaborazione con Jet2holidays, tour operator specializzato in viaggi per famiglie che dall’estate 2018 garantisce 8 voli settimanali su Verona ma che - dalla primavera 2019 - aumenterà del 22% il flusso dei visitatori nell’area. Altro mercato emergente e di grande interesse è Israele con il quale Gardaland Resort ha stipulato contratti con vari tour operator di primaria importanza.