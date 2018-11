Il panettone classico del pastry chef Ruggiero Carli tra i migliori d'Italia

È tra i migliori d’Italia il Panettone Artigianale di Pasticceria Emporio Borsari, creato dal Pastry Chef Ruggiero Carli, nuovo talento emergente della pasticceria d’eccellenza.

Il Panettone Classico si è aggiudicato la sesta posizione tra i finalisti di Tenzone del Panettone a Parma, l’evento che il 17 e 18 novembre ha raccolto più di 36 maestri pasticceri professionisti da tutta Italia, fra nomi noti ed emergenti, per una sfida a colpi di lievitazioni ed interpretazioni innovative del dolce delle feste per eccellenza.

Ruggiero Carli ha conquistato la giuria con un Panettone Artigianale che ha saputo esprimere l’equilibrio del gusto e l’accurata e sapiente scelta di materie prime selezionate. La commissione tecnica ha conferito così la massima valutazione per la categoria “presentazione e packaging”, giudicando ottima anche la valutazione dell’aspetto visivo e dell’alveolatura, oltre che l’analisi olfattiva e gustativa.

Il concorso è nato nel 2011 da un’idea di Massimo Gelato e Vittorio Brandonisio e consacra ogni anno il miglior panettone artigianale d’Italia.

Questo riconoscimento alla Tenzone del Panettone è fonte di grande soddisfazione per Ruggiero Carli, che da un anno ricopre il ruolo di Pastry Chef alla Pasticceria Emporio Borsari DI BADIA POLESINE (RO), e vede premiare l’alto background formativo e professionale.

BIOGRAFIA DI RUGGIERO CARLI

Ruggiero Carli, oggi maestro pasticcere della Pasticceria Emporio Borsari di Badia Polesine, ha avviato la propria formazione professionale all’età di 16 anni per poi perfezionarsi al Boscolo Etoile Academy, il primo laboratorio di specializzazione superiore d’Italia, fucina dove ha avuto modo di apprendere l’arte della pasticceria internazionale affiancando Maestri del calibro di Emanuele Saracino e Angelo Musa.

L’esperienza di Carli prosegue in numerose pasticcerie da ristorazione e hotel d’Italia, tra cui il prestigioso 5 stelle lusso e 2 stelle Michelin Capri Palace in qualità di Chef de Partie. Specializzato in lievitati, cioccolato, torte monumentali, dessert da piatto, gelato e panificazione, lo Chef Patissier sviluppa inoltre la passione per la didattica contribuendo alla formazione e crescita professionale di oltre 200 allievi presso la Boscolo Etoile Academy.