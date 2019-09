Il Papa celebra il giorno del migrante. "Dio chiede di non escludere nessuno"

La "preoccupazione amorosa" verso i "meno privilegiati" è "richiesta" al popolo di Dio e non bisogna "escludere nessuno", "lasciare fuori nessuno": è l'esortazione che Papa Francesco ha rivolto nell'omelia della messa a piazza San Pietro per la 105ma Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, sottolineando che l'accoglienza degli stranieri è iscritta nella Bibbia.

"La preoccupazione amorosa verso i meno privilegiati è presentata come un tratto distintivo del Dio di Israele, ed è anche richiesta, come un dovere morale, a tutti coloro che vogliono appartenere al suo popolo", ha sottolineato il Pontefice. "Ecco perché dobbiamo avere un’attenzione particolare verso i forestieri, come pure per le vedove, gli orfani e tutti gli scartati dei nostri giorni", ha aggiunto.

Riprendendo il messaggio della Giornata mondiale, il Papa ha sottolineato che "non si tratta solo di migranti". "Non si tratta solo di forestieri, si tratta di tutti gli abitanti delle periferie esistenziali che, assieme ai migranti e ai rifugiati, sono vittime della cultura dello scarto", ha avvertito, "il Signore ci chiede di mettere in pratica la carità nei loro confronti; ci chiede di restaurare la loro umanità, assieme alla nostra, senza escludere nessuno, senza lasciare fuori nessuno".

"Nel libro dell'Esodo", ha ricordato il Papa, "il Signore ammonisce il popolo di non maltrattare in alcun modo le vedove e gli orfani, perché Egli ascolta il loro grido. Lo stesso avvertimento viene ripreso due volte nel Deuteronomio, con l'aggiunta degli stranieri tra le categorie protette. E la ragione di tale monito è spiegata chiaramente nello stesso libro: il Dio di Israele è Colui 'che fa giustizia all'orfano e alla vedova, che ama lo straniero e gli dà pane e vestito'".