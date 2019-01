Il Principe Harry vuole rinunciare al trono (che intanto non avrà mai)

Harry Windsor (in realtà Henry Duca di Sussex), principino insoddisfatto della Real Casa albionica, fa i capricci in attesa della nascita del Royal Baby che attende dalla moglie Meghan Markle, attrice alquanto sgarruppata Usa poi riconvertita (con scarsi risultati in termini di etichetta di corte) in Duchessa di Sussex.

Dunque il principino, noto alle cronache per il suo passato tumultuoso di party orgiastici allietati dalla droga e da bandiere naziste con considerazioni razziste verso un suo commilitone pakistano definito con il temine spregiativo di “paki”, ci aveva informato qualche giorno fa di essere “annoiato” dalla sua esistenza a corte che non gli permetteva di avere quella normalità a cui, che diamine, ogni essere umano ha diritto.

Quella bella normalità fatta di metro, bus, puzze, effluvi, stanchezza e chi più ne ha ne metta, che lui, poverino, si vede negato da questo infingardo destino che lo ha voluto principino ereditario della più famosa (ed inattuale) monarchia del mondo.

Sembrava la solita lagna post natalizia che colpisce un po’ tutti, solo che la gente normale si lamenta magari dei parenti e lui invece di conti, duchi, re e regine, ma così non era.

Questa volta il principino aveva in serbo un colpo grosso: nientepopodimeno che una reale lagna per abdicare al suo titolo di sesto pretendente al trono d’Inghilterra, visto che prima di lui ci sono in fila: il papà Carlo che ormai è alle macumbe sulla madre per fregargli il posto, suo fratello maggiore William Duca di Cambridge e anche i suoi tre figli, George, Carlotte e Louis, tutti principini anch’essi di Cambridge, altro che quei poveracci dei duchi del Sussex. Quindi una rinuncia del tutto serena visto che lui Re d’Inghilterra non lo diventerà mai comunque.

La regina Elisabetta Windsor è corsa prontamente a dissuaderlo pubblicamente facendo appello al suo rapporto privilegiato con il nipote cocchino che in passato ha sempre difeso.

Quindi, per ora, il povero Harry dovrà rassegnarsi: niente da fare per l’agognata esistenza squallida e normale che hanno tutti, a lui resterà quella schifezza di corte reale a Buckingham Palace.