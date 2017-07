Il professore che non accetta i piercing

SEI D'ACCORDO CON LA DECISIONE DEL PROF? CLICCA QUI PER VOTARE IL SONDAGGIO



Una post su FB di un insegnante che presiede una Commissione per la Maturità ha destato un vivace dibattito.









La richiesta inusuale del professore ha prodotto vivaci commenti che riguardano la libertà personale dei candidati. Certamente sfugge perché un orecchino frutto di un piercing all’orecchio sia socialmente accettabile, mentre un piercing al labbro no. Senza contare che la ragazza potrebbe umanamente sentirsi intimorita dalla richiesta del professore Presidente della Commissione e temere per il voto finale che a questo punto non sarebbe più il frutto del suo aver studiato ma di come si sia vestita o dei monili con cui si è presentata. Il professore poi ha postato anche questo dicendo che “i piercing in faccia non li accetto”:





provocando risentite reazioni: