Il renziano Librandi contro la Gdf: "Sono intoccabile, leghisti di merda"

"'Sono un onorevole, un intoccabile, siete morti, leghista di merda'. Queste le accuse e le minacce del deputato renziano Gianfranco Librandi rivolte ai militari della Guardia di Finanza, durante una normale verifica fiscale presso le sedi della sua societa' Tci Telecomunicazioni avvenuta il 24 luglio

2019". E' quanto si legge in un'anticipazione dell'Espresso, secondo cui si tratta di "frasi trascritte in alcune relazioni di servizio dei finanzieri", che il settimanale ha letto e di cui scrive su Espresso+ e nel numero in edicola da domenica, raccontando "la reazione durissima del deputato di Italia Viva davanti ai militari che dovevano iniziare una normale ispezione fiscale nella sua impresa elettronica da oltre 200 milioni di fatturato l'anno".

"Secondo i finanzieri - scrive L'Espresso - Librandi avrebbe sostenuto che lui e' un deputato e un imprenditore che 'lavora, non come voi che non fate un cazzo dalla mattina alla sera. Pago le tasse e quindi anche il vostro stipendio'. Poi ha insultato chi comandava l'operazione: 'Sara' un leghista di merda'. E, dopo essersi definito un 'intoccabile', l'ex Pd ha annunciato che uno dei militari non avrebbe piu' percepito la pensione. Salutando i finanzieri che facevano il loro lavoro con un definitivo: 'Siete morti'". Il settimanale ricorda che "Librandi e' finito agli onori delle prime pagine dei giornali solo qualche settimana fa. Quando l'Espresso ha scoperto che il parlamentare e' il piu' munifico tra i tanti finanziatori della fondazione Open, l'ente renziano su cui sta indagando la procura di Firenze.

Una segnalazione sospetta di Bankitalia sui conti correnti di Open segnala infatti come Librandi tra febbraio 2017 e giugno 2018 abbia donato ben 800 mila euro all'organismo un tempo guidato da Alberto Bianchi. Ricchi bonifici emessi attraverso la Tci, proprio l'azienda al centro della verifica fiscale che risulta ancora in corso". Il deputato-imprenditore e la sua srl "sono ora finiti nel mirino della finanza di Varese - si legge ancora nell'anticipazione –a causa di altre segnalazioni della Banca d'Italia. Che evidenziano una serie di anomalie su cui i militari decidono di vederci chiaro. In particolare su alcune operazioni finanziarie e immobiliari, connesse al rientro di capitali dalla Svizzera: gli investigatori evidenziano come - sottolinea L'Espresso - circa 800 mila euro arrivati dall'estero siano stati infatti usati dalla Tci Telecomunicazioni per l'acquisto di due appartamenti a Saronno e a Porto Cervo, mentre altri 3,5 milioni (provenienti da un conto presso l'Ubs Ag) siano stati investiti per riscattare un leasing immobiliare".