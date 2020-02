Il rimborso ai migranti potrebbe tornare a 35 euro. Circolare dal Viminale

L'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini aveva tagliato da 35 a 19-26 euro il rimborso per ogni migrante ospitato nelle strutture di accoglienza e per effetto del taglio tanti bandi lanciati dalle prefetture sono andati deserti, creando un problema che le prefetture hanno segnalato al Viminale. Il ministero ha studiato il dossier e - in seguito ad un parere chiesto all'Anac - ha inviato una circolare ai prefetti per indicare che potranno essere aumentati i rimborsi per ogni migrante accolto. E' quanto apprende l'ANSA.

''Dopo aver riaperto i porti, il governo riapre i portafogli degli italiani, aumentando i soldi per chi accoglie richiedenti asilo. Noi avevamo ridotto da 35 euro ad una media europea fra i 19 e i 26 euro al giorno il compenso per ogni immigrato, questo governo fa ripartire il business legato agli sbarchi. Vergogna!''. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini.

"Noi avevamo concordato un protocollo con l'Autorità Anticorruzione e avevamo abbassato a 21 le associazioni, per scremare le cooperative che si occupano di accoglienza e che fanno volontariato - in quanto generose, cristiane e solidali - rispetto a quelle che fanno quattrini. Ebbene il governo, invece, sta lavorando per tornare indietro. Vogliono aumentare la quota per ogni richiedente asilo ospitato. Insomma riaprire porti e portafoglio. Quattrini, quattrini, quattrini... Morti e quattrini, ecco cosa voglio e chi va a processo per questo? Io". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta su Facebook.