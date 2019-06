Il Tribunale Ue conferma la nullità del marchio Adidas

Il Tribunale dell’Unione Europea ha confermato la nullità del marchio dell’Adidas, diverso da quello tradizionale, che consiste in tre strisce parallele applicate in qualsiasi direzione. Nel 2014 l’Ufficio dell’Ue per la proprietà intellettuale aveva registrato un marchio Adidas costituito da tre strisce parallele equidistanti di uguale larghezza, applicate sul prodotto in qualsiasi direzione.



Nel 2016, in risposta ad una domanda di dichiarazione di nullità introdotta dall’impresa belga Shoe Branding Europe BVBA, l’Ufficio ha annullato la registrazione di tale marchio sulla base del rilievo che lo stesso era privo di qualsiasi carattere distintivo, sia intrinseco sia acquisito in seguito all’uso. Il Tribunale ha confermato la decisione, sottolineando che Adidas non ha dimostrato che il marchio ha acquisito in tutta l’Ue un carattere distintivo in seguito all’uso. Per i giudici di Lussemburgo, il marchio in questione è "marchio figurativo ordinario".