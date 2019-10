Il vescovo che vuole i preti sposati: "Il Papa dica sì, saprei chi ordinare"

Le decisioni finali spetteranno al Papa ma sul tema dei viri probati, uomini sposati di provata fede da ordinare sacerdoti per fronteggiare la carenza di preti in Amazzonia, c’è un vescovo al Sinodo, come spiega IlSecoloditalia.it, che saprebbe già chi ordinare. Si tratta di monsignor Carlo Verzeletti, vescovo di Castanhal in Brasile.

«Io saprei già chi ordinare»

«Spero che il Papa possa guardare con affetto il tema» dei viri probati, ha detto in occasione del briefing dedicato al Sinodo sull’Amazzonia arrivato alla seconda settimana di lavori. «Abbiamo persone sposate davvero degne per fare i sacerdoti, e non sono certamente di seconda categoria. Se il Papa decidesse per i viri probati, io saprei già chi ordinare», ha aggiunto, sostenendo una posizione nient’affatto isolata all’interno del Sinodo.

La «necessità» di avere preti sposati

A sostegno della sua posizione, il vescovo ha raccontato la realtà della sua diocesi. «È stata creata da Giovanni Paolo II ed è una diocesi nuova vicino alla foce del Rio delle Amazzoni. Qui ci sono pochi preti e spesso molto in là con gli anni. Quei pochi che ci sono si devono spostare da una parte all’altra, coprendo grandi distanze, e quindi non sempre l’accompagnamento è assicurato. L’eucaristia però deve essere più presente. Da qui la necessità di ordinare uomini sposati, preparati e di provata fede che possano accompagnare la vita delle comunità. A volte, chi celebra l’eucaristia poi non la vive. Invece ci sono tanti uomini sposati che – ha concluso – vivono per gli altri».