Il Viminale diffonde i nomi degli agenti

"Massima attenzione" poiché "non si possono escludere azioni ritorsive" nei confronti dei poliziotti e di tutto il personale delle forze dell'ordine in divisa. E' il contenuto di una nuova circolare che il capo della polizia Franco Gabrielli ha inviato questa mattina subito dopo la sparatoria a Milano in cui è rimasto ucciso Anis Amri, il tunisino ritenuto colpevole della strage al mercatino di Natale di Berlino. L'invito è dunque di intraprendere ogni iniziativa utile per garantire la massima sicurezza e tutela degli operatori.

La circolare del numero uno della polizia esprime la preoccupazione per l'incolumità delle forze dell'ordine e in particolare dei due agenti che hanno individuato e ucciso Anis Amri, Christian Movio e Luca Scatà: i loro nomi e i loro volti sono stati resi noti dal ministro dell'Interno Marco Minniti e dalla stessa polizia, una decisione che scatena forti polemiche sui social. E dopo qualche ora, il questore di Milano Antonio De Iesu, ai giornalisti precisa: ''Non vi diamo i nomi".

L'account Twitter del premier Gentiloni è invaso da post che vanno dall'ironia all'insulto vero e proprio, sono persone preoccupate per l'incolumità dei due agenti e delle loro famiglie: "Ma l'indirizzo il codice fiscale e lo stato di famiglia dei due non lo pubblicate?", scrive ad esempio Annamaria Baglioni. "Isis ringrazia @PaoloGentiloni per aver divulgato nome e cognome degli agenti. Cortesemente se può favorire l'indirizzo preciso...grazie", twitta Marco Leone che conclude il suo post con una serie di bombe. Altri ancora 'chiedono' al premier di diffondere anche codice fiscale, numero di cellulare, indirizzo mail e i vari account social e invitano l'Isis ad avere la pazienza di attendere anche la pubblicazione del numero di scarpe dei due agenti. "Sei furbo e intelligente come Homer Simpson", chiosa Yassu Oxi.

Altra polemica scoppia suI profili social dei due agenti. Le loro simpatie politiche sono - o sarebbero - orientate a destra, in particolare quelle di Luca Scatà.Nel tardo pomeriggio il questore di Milano Antonio De Iesu ha messo delle pattuglie a tutela dei famigliari di Movio e Scatà e ha fatto sapere che i profili social dei due agenti sono stati oscurati. "Abbiamo il dovere di tutelare l'immagine dei nostri agenti - ha fatto sapere il questore - abbiamo detto ai ragazzi di evitare, di non farsi prendere dall'emotività nel loro interesse, è opportuno che non lo facciano, stiamo parlando di una dimensione che non è la criminalità ma il terrorismo internazionale e c'è un problema di prevenzione".

Ma c'è chi si tiene alla larga dalle polemiche e vuole esprimere gratitudine nei confronti della polizia, come Giuseppina Panecaldo e chi ne approfitta per ricordare che i fondi a disposizione delle forze dell'ordine, di finanziaria in finanziaria, si vanno sempre più assottigliando: "Fatevi belli di questi eroi... poi quando chiedono uomini soldi mezzi ed armi moderne fate orecchie da mercante", dice Fabio B. E Gennaro Casafina rivolge un appello al premier: "Hanno fatto il loro dovere, dai non esagerare. Chiamateli servitori dello Stato è giusto".

E questi sono solo alcuni dei post e dei like che nelle ultime ore hanno ingrossato le pagine dedicate alla notizia e ai suoi protagonisti.