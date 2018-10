Ilaria Cucchi: "Sotto accusa singole persone, non l'Arma dei Carabinieri"

Cucchi: Ilaria, non sotto accusa l'Arma ma singole persone

"Ci sono persone che sentono l'esigenza di difendere l'Arma dei carabinieri ma qui nessuno l'ha messa sotto accusa, sono state messe sotto accusa delle singole persone". Lo dice Ilaria Cucchi a Domenica In aggiungendo che il fratello "ha vissuto un vero e proprio calvario che lo ha portato a morire in condizioni disumane".

"Noi - spiega Ilaria - abbiamo un problema serio quando i carabinieri che vengono a testimoniare hanno paura a dire la verita'. Abbiamo visto il trattamento riservato a Riccardo Caasamassima. So perfettamente che la maggioranza delle persone che indossano la divisa e' perbene e compie il suo dovere". in merito all'invito rivolto dal ministro dell'interno Matteo Salvini, Cucchi dice: "Molte dichiarazioni di questi giorni sono significative ma credo che la mia famiglia per prima cosa meriti delle scuse perche' oggi sappiamo verita' e noi in questi anni siamo stati lasciati soli: noi non abbiamo mai mollato, Stefano era ultimo ed e' morto da ultimo ma i diritti non sono mai sacrificabili".