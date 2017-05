Ilva, Adriano Riva firma la transazione per il rientro di 1,3 mld in Italia

Adriano Riva ha firmato stamane la transazione coi Commissari Ilva per il rientro in Italia di 1,3 miliardi di euro destinati al risanamento dell'acciaieria, come previsto dagli accordi preliminari firmati nel dicembre scorso. Nel pomeriggio e' in programma l'udienza nella quale il gip Chiara Valori decidera' se ratificare o meno l'istanza di patteggiamento di Adriano Riva, che ha trovato l'accordo con la Procura di Milano per la pena di due anni e sei mesi di carcere. Con questa firma, non ci sono piu' ostacoli per il rientro in Italia dei soldi depositati su un conto della banca Ubs di Lugano.

La maggior parte della somma era stata sequestrata negli anni scorsi nell'ambito dell'inchiesta, coordinata dai pm Stefano Civardi e Mauro Clerici, con al centro il crac del gruppo che controllava il colosso siderurgico. I Riva, nei mesi scorsi, anche per riuscire ad avere il via libera ai patteggiamenti in sede penale, avevano dato l'ok al rientro in Italia di quei fondi (depositati su conti in Svizzera e ai quali si aggiungono i 230 milioni messi a disposizione da Adriano) da destinare alla bonifica e alla decontaminazione dello stabilimento pugliese. L'intesa raggiunta con i commissari straordinari del colosso siderurgico prevedeva anche la chiusura di una serie di contenziosi civili avviati tra le parti.