La cordata Arcelor Mittal-Marcegaglia si sarebbe aggiudicata la gara per Ilva. Non ci sono per ora conferme ufficiali, ma e' quanto si apprende da fonti vicine al dossier. A breve dovrebbe essere resa nota la graduatoria delle offerte stilata secondo il prezzo, il progetto industriale e il programma di risanamento ambientale e a quanto pare, l'avrebbe spuntata la cordata Arcelor Mittal-Marcegaglia con un'offerta poco inferiore ai 2 miliardi.