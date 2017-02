Ilva, commissari dopo stop a patteggiamento dei Riva: pronti ad azioni civili



I commissari dell'azienda di Taranto, i quali fanno sapere che "nell'accordo tra i Riva e l'Ilva non c'è alcuna clausola che faccia cadere l'ipotesi del rientro dei capitali", ovvero quel miliardo 300 milioni di euro, "a seguito del rigetto del patteggiamento. Qualora ci si dovesse accorgere che tale rientro non è più realistico verranno rivitalizzate tutte le iniziative possibili in sede civile



Ilva: patteggiamenti bocciati potranno essere chiesti nuovamente



Nel giro di qualche mese potrebbero arrivare nuove istanze di patteggiamento da parte di Adriano, Fabio e Nicola Riva dopo che ieri il gip ha bocciato le loro richieste ritenendo "incongrue" le pene concordate con la Procura di Milano tra i 2 e i 5 anni di carcere. A quanto si e' appreso, i pm Mauro Clerici e Stefano Civardi hanno intenzione di chiudere le indagini sui familiari dell'ex patron di Ilva accusati di bancarotta fraudolenta nelle prossime settimane e poi chiedere il rinvio a giudizio. A quel punto, davanti a un gup, diverso da quello che ieri ha respinto le istanze, difese e Procura potranno concordare nuovi patteggiamenti. Il gip Maria Vicidomini ieri aveva scritto nella sua ordinanza che le richieste "non possono essere accolte per assoluta incongruita' delle pene concordate (...) a fronte dell'estrema gravita' dei fatti contestati, costituiti (...) da plurimi reati di bancarotta fraudolenta caratterizzati da numerose distrazioni asseritamente realizzate attraverso le complesse operazioni", ricostruite dalla Procura, "di importi rilevantissimi ai danni della societa' Riva Fire spa e Ilva spa".



Milleproroghe: Ilva, slitta di 3 mesi termine Piano ambientale



Slitta di tre mesi, dal 30 giugno al 30 settembre, il termine per la presentazione del Piano ambientale per l'Ilva. La commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato un emendamento al Milleproroghe che interviene sulla procedura di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo Ilva. Il termine per la presentazione del Piano ambientale fissato al 30 giugno 2017, nonche' il termine di esonero della responsabilita' penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti delegati per le condotte poste in essere per l'attuazione del Piano, vengono prorogati al 30 settembre 2017 o alla data di entrata in vigore del Dpcm di approvazione delle modifiche del Piano, se anteriore alla data del 30 settembre, rimanendo comunque ferma la prorogabilita' per 18 mesi.



Ilva: Calenda, importantissimo asset industriale del nostro Paese



"Non commento mai questioni che hanno a che fare con la magistratura ". Lo ha detto il ministro Carlo Calenda a margine della inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Torino, a chi gli chiedeva dei possibili riflessi delle decisioni del tribunale di Milano sulla vicenda Ilva. "L'Ilva ha un processo di gara che sta andando avanti, che si chiudera' nelle prossime settimane, nei prossimi mesi e poi ci sara' un'ampia consultazione pubblica" ha aggiunto il ministro Calenda "E' un asset importantissimo industriale del nostro Paese, tra l'altro in una stagione in cui finalmente l'Europa con ritardo ha ricominciato a difenderci dalla concorrenza sleale e, quindi, puo' essere un asset che non solo ricomincia a produrre, ma anche a fare utili e investire".