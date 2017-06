Ilva, entro il 5 aggiudicazione, in corso sciopero a Taranto

E' terminato l'incontro al Mise per l'Ilva tra Governo e sindacati, e ora e' in corso una riunione ristretta tra i sindacati stessi. Dall'incontro di oggi, e' emerso che si attende il decreto del governo in base alle indicazioni dei commissari. Come ha confermato ai cronisti il commissario straordinario Piero Gnudi e' fissata al 5 giugno la scadenza per il decreto che il ministero dello Sviluppo Economico deve firmare per l'aggiudicazione dell'Ilva alla nuova cordata che dovrebbe appunto essere Am InvestCo Italy, ArcelorMittal-Marcegaglia. Dopodiche', annunciano fonti sindacali, al via al confronto tra sindacati e cordata sul riassetto e la ristrutturazione del gruppo. A Taranto invece e' in corso lo sciopero di 4 ore dei lavoratori diretti Ilva e dell'area appalti. In particolare si sta svolgendo una manifestazione davanti alla portineria della direzione.

Alla data del 5 giugno indicata dai commissario si arriva in base a quanto prevede la legge: entro il 30 giugno e' stabilito che la vendita dell'Ilva deve essere conclusa. Calcolando i tempi tecnici e amministrativi, i commissari hanno ritenuto che il decreto ministeriale per l'autorizzazione alla vendita deve essere emanato entro lunedi' o al massimo martedi' prossimo.