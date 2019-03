Imane Fadil morta, nuovo test: "Livelli di radioattività nel corpo"

Imane Fadil morta: il corpo della modella resta off limits anche per i parenti. Trovate tracce di radioattività

Da un test eseguito sulla salma di Imane Fadil su ordine della Procura in un altro laboratorio che non fosse il Centro Antiveleni di Pavia, ove erano state effettuate le prime analisi per constatare o meno la presenza nel sangue di Imane Fadil di 50 metalli, sono emersi retroscena sulla morte della "olgettina pentita".

Come raccontato al Corriere della Sera emergono infatti, a seguito degli esami sulla radioattività svoltisi a Milano e che il Centro Antiveleni di Pavia non effettua, tracce di radioattività.

Secondo le dichiarazione di un investigatore sono presenti nel corpo della giovane donna «livelli di radioattività pari a quelli di chi ha lavorato per 30 anni in una fonderia».

Il pubblico ministero ha ordinato all'obitorio milanese che ha in custodia il corpo di non mostrare neppure a parenti e amici il corpo di Imane Fadil, la 34enne modella di origine marocchina e teste chiave nel processo Ruby morta il primo marzo per un possibile avvelenamento. "Non farla vedere a nessuno", è la scritta che si legge sul fascicolo dell'obitorio, apposta da un funzionario del Comune.

La disposizione dell'autorita' giudiziaria e' stata confermata da un addetto della struttura.