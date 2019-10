Immigrati morti nel tir, la Cina attacca Londra e l'Ue: "Irresponsabili"

Gb: tabloid cinese attacca Londra e Ue sper i 39 morti nel tir

Il tabloid cinese Global Times, punta il dito sulla Gran Bretagna e sui Paesi europei per la morte delle 39 persone in un container frigorifero ritrovate nell’Essex britannico, affermando che non hanno adempiuto alla loro responsabilità. “Un simile disastro umanitario è avvenuto sotto gli occhi dei britannici e degli europei”, scrive il tabloid in un editoriale apparso on line nella versione in cinese del quotidiano, in cui ricorda anche un’episodio analogo avvenuto nel 2000 a Dover, quando morirono 58 cittadini cinesi. “E’ chiaro che la Gran Bretagna e i relativi Paesi europei non hanno adempiuto alla loro responsabilità per proteggere queste persone da una tale morte”.

Anche qualora venisse scoperto che stavano entrando illegalmente nel Paese, sostiene l’editoriale del giornale pubblicato dal Quotidiano del Popolo, organo di stampa ufficiale del Partito Comunista Cinese, la morte non sarebbe colpa loro. “Auspichiamo che la Gran Bretagna e i Paesi europei mettano in atto i loro impegni verso i diritti umani e facciano i dovuti sforzi perché ai cinesi vengano evitati questi abusi e la morte improvvisa”, scrive il giornale cinese che si chiede perché autorità britanniche ed europee non siano riuscite a evitare una simile tragedia e se siano state prese tutte le misure correttive dopo il disastro. L’Ambascia cinese in Gran Bretagna, in una nota, ha precisato che non è ancora possibile confermare la nazionalità delle 39 vittime.