Imperia, aggredisce la moglie colpendola con una mazza da golf

Ha aggredito la moglie colpendola più volte con una mazza al volto e alla testa. E' successo ieri sera in un'abitazione di Sanremo: un uomo di 84 anni si è scagliato contro la moglie, di 80 anni, al culmine di una lite scaturita per ragioni ancora da chiarire. Ad avvertire le forze dell'ordine sono stati i vicini, richiamati dalle urla della donna. L'anziana è stata trovata in strada dalla polizia, soccorsa è stata poi portata in ospedale dove si trova ancora in osservazione per le ferite riportate. L'uomo è stato fermato dagli agenti, è accusato di tentato omicidio. Sul posto anche un sopralluogo della polizia scientifica per chiarire la dinamica dell'aggressione.