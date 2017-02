Imperia, banca dà 45 mila euro per errore a pensionato. "Non deve restituirli"

RICEVE 45 MILA EURO DALLA BANCA PER ERRORE E LI SPENDE

Ritrovarsi sul conto 45 mila euro non propri. Così, all'improvviso. Spenderli e, alla fine, non doverli neppure restituire alla propria banca. E' l'incredibile vicenda di un pensionato di Imperia a cui la giustizia ha dato ragione in un caso davvero singolare.

IL PENSIONATO SEGNALATO NELLA BLACK LIST DEI MOROSI

L'uomo, 70 anni e pensionato, ha ricevuto 45 mila euro con un bonifico in banca. Un bonifico che non era diretto a lui. La banca lo convoca per chiedergli indietro i soldi. Peccato che lui avesse già speso tutto, sistemando alcuni conti, tra prestiti e finanziamenti. Anche perché, a quanto sostiene il pensionato, l'uomo aveva chiesto alla banca se quei soldi fossero davvero per lui e all'inizio l'istituto gli avrebbe detto di sì. Il pensionato stava infatti aspettando un rimborso assicurativo dall'estero.

MA LA GIUSTIZIA GLI DA' RAGIONE: NON DEVE RESTITUIRE I SOLDI

Appurato che i soldi non esistevano più, la banca ha deciso di segnalare il fatto a Bankitalia, che lo aveva inserito nella ‘black list’ dei morosi, tra chi chiede un finanziamento e non paga le rate. L’anziano si è così rivolto all’avvocato Mario Leone, che ha aperto un contenzioso con la banca. Vincendo.