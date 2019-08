In America papa Francesco messo alla "frusta"

Di Benny Manocchia

In un lungo articolo, The New Yorker "frusta" in poche parole Papa Francesco. Il prete argentino,scrivono, sta creando una divisione causata da una discordia fra individui di una stessa comunita', In poche parole,sta causando uno scisma nella chiesa cattolica. Parole pesanti, anche se proprio non disattese. In larghi tratti,di che cosa viene "accusato" papa Franceco? Non riesce a perdonare le persone divorziate che si risposano. Offre giudizi troppo facilmente. Crea screzi tra liberali e conservatori. Forse senza accorgersene,Franceco dice cose che potrebbero condurre la Chiesa ad essere permanentemente "se stessa". Negli Stati Uniti vivono circa 65 milioni di cattolici.Negli ultimi due anni ci sono stati scontri (verbali) tra la diocesi di New York e il Vaticano. I cattolici,qui, sono stanchi, confusi;qualcuno afferma:"Non sanno piu' che pesci pigliare". E fanno paragoni con i protestanti, "sempre uniti,sempre piu' forti" affermano soprattutto i battisti. Ma in realta' non e' proprio cosi'. Divisioni e scontri anche nei vari gruppi di chi "protesta". Le religioni oggi,almeno in America, segnano il passo alla politica. E la politica - vero o no - ha sempre creato grossi problemi tra le popolazioni che desiderano amare in silenzio e con pazienza,il loro Dio.