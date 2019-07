In Val Susa la marcia contro la Tav:"Chi tira un sasso fa un favore a Salvini"

Il corteo No Tav ha preso il via dalla Val Cenischia, nel territorio del Comune di Venaus. I manifestanti stanno intonando cori mentre dagli altoparlanti arrivano messaggi di incoraggiamento: “Quattro gocce non ci spaventeranno”, dicono gli organizzatori. Dopo una breve tregua, sta ricominciando a piovere. Il violento acquazzone di mezzogiorno ha infangato i sentieri e ha provocato anche una piccola frana nella montagna di fronte al campeggio del Festival Alta Felicità.

Sul campeggio e sul festival Alta Felicità si è abbattuto un violento temporale che sta trasformando la spianata dove si trova il campeggio in un mare di fango. In molti hanno occupato i tendoni dibattiti scappando dalle tende. Sono più di duemila i presenti nel camping. La marcia verso il cantiere di Chiomonte è partita all'una e trenta, passando per Giaglione.

Il sindaco di Giaglione sulla base dell'allarme maltempo ha emesso un'ordinanza: la strada comunale oltre la frazione San Giovanni che conduce alle vigne a Chiomonte nel caso di forti temporali diventerebbe di "forte pericolo. Il Comune non risponde di danni a cose e persone".

Una frana si è staccata dal costone della montagna che fiancheggia la Val Cenischia, dove è aperto il campeggio No Tav. È accaduto nei minuti in cui sulla zona si stava abbattendo un forte acquazzone. La frana non sta minacciando la tendopoli, che è più lontana.

"Io spero sia una manifestazione bagnata ma partecipata, fatta con la testa e non con la pancia - commenta Alberto Perino leader storico del movimento No Tav - Perché chi oggi tira una pietra, una castagna o qualunque cazzata sappia che lo fa solo per fare un regalo a Salvini, non certo per il movimento, non certo per il No Tav".