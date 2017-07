Incendi a Messina: Fiorello lancia un appello su Twitter “Messina Brucia”

Incendi a Messina: l’appello di Fiorello su Twitter “Messina brucia”

“Messina Brucia” Fiorello lancia l’appello su Twitter. E si, perché sono già da diversi giorni che il sud si trova a combattere con l’emergenza incendi.

Incendi a Messina, l'appello di Fiorello su Twitter:

“Messina sta bruciando da circa 3 giorni. Queste sono le notizie che mi arrivano da amici e parenti che mi chiedono di amplificare questa notizia. È importante che se ne parli, mi dicono che i 2 mezzi a disposizione sono pochi rispetto all’ampiezza dell’incendio. Faccio questo appello e speriamo che la cosa si possa risolvere quanto prima”

L'appello di Fiorello: #MessinaBrucia

Incendi a Messina: distrutti 2000 ettari, La denuncia di Coldiretti Sicilia "Piano criminale"

Messina brucia: duemila ettari di uliveti e vigneti distrutti dal fuoco nella zona del messinese. Danni incalcolabili all'economia locale. Incendiati ettari di pineta, devastato uno dei polmoni verdi più suggestivi e importanti dell'isola.

È la denuncia di Coldiretti Sicilia: "Quello che sta succedendo è il disastro più grave degli ultimi anni, un vero e proprio olocausto della biodiversita'". Sui monti di Messina stamane hanno ripreso vigore le fiamme e la devastazione. Il fuoco "sta provocando una catastrofe. Qui siamo in presenza di un vero e proprio piano criminale che va fermato anche con l'Esercito". "Chiediamo interventi massicci di controllo nelle aree a rischio e tolleranza zero nei confronti dei piromani che stanno mettendo in ginocchio un intera regione", commenta il presidente Coldiretti Sicilia Francesco Ferreri. E aggiunge: "Paghiamo lo scotto della mancanza di una politica di prevenzione che deve essere fatta d'inverno e non quando la tragedia è in corso".