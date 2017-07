Incendi, evacuato lo stabilimento Fiat di Termoli. Chiusa la A14

Continua a bruciare il Sud Italia e si contano i danni di un'altra giornata terribile. Lo stabilimento Fiat di Termoli e' stato evacuato completamente a scopo precauzionale, a seguito di un incendio che ha interessato la zona est, all'esterno della sede produttiva. In un primo momento erano state sgomberate solo alcune aree ed allontanate alcune centinaia di dipendenti. Poi, invece, la decisione dell'azienda di far uscire tutti i lavoratori in turno, poco piu' di mille, e sospendere le attivita'.

E' stato chiuso alle ore 15, sull'A14 Bologna-Taranto, il tratto compreso tra Vasto Sud e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni, per del fumo prodotto da un incendio divampato in aree adiacenti, all'altezza del km 497, e di un altro incendio che sta interessando l'area limitrofa al casello di Termoli tra il km 476 e km 478. Lo rende noto Autostrade per l'Italia. Non ci sono persone ferite. Sul luogo dell'evento, oltre al personale della Direzione 7° Tronco di Pescara, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e i vigili del Fuoco. Attualmente - si legge nella nota - per effetto del fumo in carreggiata che limita la visibilita' al Km 478, per questioni di sicurezza e' stato necessario bloccare il traffico in entrambe le direzioni e si registrano 2 Km di coda circa in entrambe le direzioni. Agli utenti provenienti da Bari e diretti verso Pescara si consiglia, dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, di percorrere la strada Statale 16 Adriatica verso Vasto dove rientrare in autostrada a Vasto Sud verso Pescara. In direzione opposta si consigliano i percorsi inversi.

Vasto rogo tra Peschici e Vieste, disagi per chi viaggia

A dieci anni dall'incendio che distrusse gran parte del territorio di Peschici (Foggia) causando anche tre vittime, un vasto incendio si sta sviluppando nelle campagne tra Peschici e Vieste dove sono al lavoro diverse squadre dei Vigili del fuoco, carabinieri forestali e volontari. I soccorritori stanno avendo qualche difficolta' a causa del forte vento che sta spingendo le fiamme verso la Foresta Umbra. E' stato chiesto anche l'intervento di alcuni Canadair per aiutare le forze da terra nelle operazioni di spegnimento dei focolai che sono stati segnalati anche a Capojale, tra Cagnano Varano e Carpino.

Intanto resta ancora critica la situazione sulla linea adriatica per un incendio il cui fumo ha causato la chiusura sull'A14 Bologna-Taranto, del tratto tra Vasto Sud e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni. Dalle 15 e 20 di oggi e' stata sospesa anche la circolazione ferroviaria sulla direttrice adriatica Termoli-Foggia. I treni vengono fermati nelle stazioni di Termoli e San Severo. E gli incendi impediscono di attivare i servizi sostitutivi con autobus.

Roghi anche in Sicilia

Brucia il Palermitano. Complici le temperature roventi con il vento di scirocco che soffia sulla Sicilia, sono decine da stamani gli interventi che vedono impegnati vigili del fuoco, forestali e personale della Protezione civile. Quattro attualmente i fronti più vasti. A Piano Gelli, a Monreale, il fronte del fuoco ha minacciato alcune abitazioni e due case sono state evacuate a scopo precauzionale. Sul posto per avere ragione delle fiamme stanno intervenendo anche i mezzi aerei. Canadair in azione anche a Piano dell'Occhio, mentre in località Sagana a Montelepre la situazione sembra al momento sotto controllo e sono in corso le operazioni di bonifica. Ettari di vegetazione e macchia mediterranea in fumo anche a Giacalone e a Monte Grifone sopra Bonagia. Mentre altri roghi si registrano a Belmonte Mezzagno e a Polizzi Generosa. Quella del Palermitano resta la situazione più grave sul fronte degli incendi ma se le fiamme sono divampate anche nel Catanese e nel Messinese. "La situazione è peggiorata nel pomeriggio a causa delle alte temperature e del forte vento" spiegano dalla sala operativa dei vigili del fuoco di Palermo.