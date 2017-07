Incendio immenso sull'A1: chiusa autostrada a Orte. VIDEO

Incendi: ancora chiusi tratti A1, 3 km coda a Orte verso Roma

E' ancora in atto la chiusura, avvenuta intorno alle ore 15, del tratto di A1 compreso tra l'allacciamento con l'A24 e Ponzano Romano in direzione di Firenze e il tratto tra Orte e l'allacciamento con la diramazione Roma Nord in direzione di Napoli, a causa di un incendio divampato nelle aree adiacenti alle competenze autostradali all'altezza del km 528. E' chiuso anche il tratto della Diramazione Roma Nord compreso tra il Grande raccordo anulare e l'allacciamento con l'A1 in direzione di quest'ultima. Non ci sono persone ferite. L'aggiornamento e' fornito da Autostrade per l'Italia, che spiega che sul posto, oltre al personale della Direzione quinto tronco di Fiano Romano, sono intervenute le pattuglie della Polizia stradale, i vigili del fuoco ed i soccorsi sanitari e meccanici. Attualmente, si registrano in A1 3 km di coda all'uscita obbligatoria di Orte in direzione di Roma. Agli utenti diretti verso Firenze si consiglia di uscire a Roma nord o Roma est, percorrere il Gra e dopo aver preso la SS Cassia in direzione di Viterbo, percorrere la superstrada Viterbo-Orte e rientrare in A1. In alternativa si consiglia di percorrere l'A12 Roma -Civitavecchia e proseguire sulla SS1 Via Aurelia in direzione di Firenze. Alle lunghe percorrenze dirette verso Bologna-Milano si consiglia di percorrere l'A24 e poi l'A14. In direzione opposta si consigliano i percorsi inversi.