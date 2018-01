Incendio in tendopoli, morta una donna nigeriana

L'odore acre della plastica bruciata, pali di legno carbonizzati, pezzi di lamiera ancora fumanti: e' quello che resta delle circa duecento tra tende e baracche incenerite dall'incendio che la notte scorsa e' divampato nella baraccopoli a San Ferdinando che ha provocato la morte di una persona, una donna nigeriana, e il ferimento di altre due. to la scorsa notte nella tendopoli per migranti di San Ferdinando.

Nell'accampamento, malgrado sia stata realizzata da tempo una nuova struttura per l'accoglienza dei migranti dove gia' vivono 500 persone, c'erano ancora oltre mille migranti in condizioni igieniche e logistiche estremamente precarie. La tendopoli in cui si sviluppato l'incendio adesso e' stata sgombrata e per i migranti e' allo studio una sistemazione.