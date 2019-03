Incidente aereo, fobia Boeing 737 MAX 8. Bloccati in Etiopia e in Cina

Etiopia: Ethiopian Airlines sospende l'uso del Boeing 737 MAX 8

Ethiopian Airlines annuncia che ha sospeso l'uso del Boeing 737 MAX 8 dopo l'incidente di ieri del volo fra Addis Abeba e Nairobi che ha causato la morte di 157 persone In un comunicato, la Compagna ha detto che, dopo il "tragico incidente", ha optato per "lasciare a terra tutta la flotta dei Boeing 737 MAX 8 a partire da domenica stessa, 10 marzo e "fino a nuovo ordine". "Anche se non sappiamo ancora la causa dell'incidente, abbiamo deciso di lasciare a terra questa flotta in particolare come misura di sicurezza extra", ha spiegato Ethiopian Airlines, la maggior compagna aerea dell'Africa.

Secondo il sito di monitoraggio dei voli flightradar24, la compagnia di bandiera etiopica ha quattro di questi aerei, senza contare quello precipitato domenica. La compagnia aerea ha annunciato la decisione dopo che la Civil Aviation Administration of China (CAAC) ha ordinato alle compagnie aeree cinesi di sospendere l'uso del Boeing 737 MAX 8 dopo l'incidente del volo Ethiopian Airlines. Un totale di 157 persone di oltre trenta nazionalita' che erano a bordo sono morte nello schianto dell'aereo precipitato poco dopo il decollo sulla rotta fra Addis Abeba e Nairobi. Secondo la compagnia, il pilota ha notificato alla torre di controllo dell'aeroporto della capitale etiopica che stava avendo "difficolta'" e aveva ottenuto l'autorizzazione a rientrare nell'aeroporto, alcuni istanti prima che il segnale dell'aereo fosse perso. Sono emersi dubbi sulla sicurezza del Boeing 737 MAX 8 visto che si tratta del secondo incidente nel giro di pochi mesi: un altro aereo identico della Lion Air cadde nel mare di Giava dodici minuti dopo il decollo da Jakarta, uccidendo 189 persone in ottobre. Secondo la scatola nera dell'aereo, l'incidente era dovuto a guasti nel sistema automatico, qualcosa che si era stato ripetuto negli ultimi quattro voli e che la societa' affermava di aver risolto. Ethiopian Airlines e' la piu' grande compagnia aerea in Africa, con numerosi voli internazionali e un'ottima reputazione per quanto riguarda la sicurezza aerea. L'ultimo incidente di questa compagnia risale al 25 gennaio 2010, quando un Boeing 737-800 caduto nel Mar Mediterraneo poco dopo l'inizio del viaggio da Beirut a Addis Abeba uccise 90 persone.

Cina: a terra i Boeing 737 Max 8 dopo il secondo incidente

L'ente per l'aviazione civile cinese ha deciso di lasciare a terra i 96 Boeing 737 Max 8 operati da compagnie aeree cinesi, dopo l'incidente aereo di ieri a un volo della Ethiopian Airlines in cui hanno perso la vita le 157 persone a bordo, tra cui otto italiani. La decisione avviene dopo due incidenti occorsi a questo modello di aereo: oltre al volo della Ethiopian Airlines, a ottobre scorso, era precipitato in mare, pochi minuti dopo il decollo dall'aeroporto di Jakarta, un 737 Max 8 della compagnia aerea indonesiana Lion Air, che ha provocato la morte di 189 persone a bordo. La sospensione all'uso di questi modelli comincera' a partire dalle 18 di oggi, le undici del mattino in Italia, secondo quanto confermato dalla Civil Aviation Administration of China, che specifica che "dato che i due incidenti hanno riguardato i nuovi Boeing 737 Max 8 e sono avvenuti durante la fase di decollo, hanno elementi simili". Oltre a Air China, nella direttiva sono coinvolte anche China Eastern Airlines, China Southern Airlines e Hainan Airlines. Nella giornata di oggi sono almeno 29 i voli operati da compagnie aeree cinesi, sia interni che internazionali, a essere stati cancellati, secondo Variflight, che si occupa dei dati dell'aviazione cinese. Come scrive Libero, Air Italy ha recentemente preso 20 Boeing 737 per Malpensa.