Lazise, incidente al parco giochi: 7 feriti

Incidente al parco divertimenti di Lazise Movieland ieri poco prima delle 17: un trenino monorotaia si e' staccato ed e' caduto provocando 7 feriti. Lo scrive 'L'Arena' di Verona. L'attrazione e' "Back to the backstage", un percorso dentro al parco divertimenti che in alcuni punti consente di vedere dall'alto tutte le attrazioni. Testimoni hanno detto di aver visto cadere una delle carrozze e si sono subito prodigati ad assistere i feriti tra cui alcuni bambini. Sono intervenuti i medici del 118 con l'elicottero di Verona Emergenza e tre ambulanze. Tre feriti sono stati trasportati a Verona a Borgo Trento e altri quattro alla clinica Pederzoli di Peschiera del Garda.