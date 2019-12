Incidente in Versilia, muore un 16enne campione di nuoto

Tragedia nella notte di Natale a Capezzano Pianore, in Versilia, dove un giovanissimo atleta, Dario D'Alessandro di 16 anni, campione di nuoto pinnato, e' morto nello schianto del suo scooter. La notizia apre le principali testate locali online. Il ragazzo intorno alle 2,30 della scorsa notte stava rientrando a casa dopo aver incontrato degli amici quando, sulla via Sarzanese, ha perso il controllo dello scooter ed e' andato a finire contro un muretto. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza della Misericordia di Capezzano e l'auto medica, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.