Incidente su A1 tra Ceprano e Pontecorvo, muore neonata con genitori

Un'intera famiglia originaria della provincia di Cosenza ha perso la vita lungo la corsia sud dell'A1, nel tratto che attraversa il frusinate: padre, madre e la loro bimba di sei mesi non sono sopravvissuti al terribile impatto che la loro Fiat Punto ha avuto dapprima contro una vettura e poi contro lo spartitraffico in cemento armato.

L'incidente e' avvenuto poco prima delle 13, fra i caselli di Ceprano e Pontecorvo e il traffico e' andato subito in tilt in entrambe le direzioni di marcia, con code fino a sei chilometri, per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Sul posto e' arrivata anche un'eliambulanza per soccorrere i feriti nell'incidente, alcuni molto gravi, che sono stati smistati negli ospedali piu' vicini.

In base alle prime informazioni, i due giovani e la loro piccola rientravano a casa per le ferie estive. Il traffico e' stato deviato sulle restanti corsie. Sul posto anche il comandante provinciale della Polizia Strada, il vice questore Stefano Macarra e il magistrato della Procura di Cassino.