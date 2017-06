Incidente sulla Salerno-Reggio Calabria: 4 morti e 3 feriti, muore un bimbo

Scontro sulla Salerno-Reggio: quattro morti, anche padre e bimbo

Incidente mortale sulla Salerno – Reggio Calabria, tra Laino Borgo e Mormanno, tra i km 153,300 e 163,000, in provincia di Cosenza. L'incidente ha coinvolto due auto all'interno della galleria Jannello, a seguito di uno scontro frontale in un tratto a doppio senso di circolazione e ha provocato 4 morti e 3 feriti. Il traffico nel tratto di autostrada in cui si è verificato lo scontro, dove è intervenuta anche l'Anas, e' rimasto interrotto per diverse ore.

Incidente sulla Salerno-Reggio Calabria: 4 morti, anche bimbo di 8 anni. I nomi

Su un'autovettura Renault viaggiava una famiglia di Pomigliano D'Arco, in provincia di Napoli, mentre su un'altra auto una Suzuky, altre due persone residenti a Genova. Hanno perso la vita Raffaele La Rocca, 40 anni, e il figlio Luigi, di 8 anni ,che viaggiavano a bordo del primo mezzo, mentre il resto della famiglia, moglie e altri due figli di La Rocca sono ricoverati a Cosenza; e poi Santo Moschella, 85 anni, e Olga Brancone, di 83, residenti a Genova, che si trovavano sulla Suzuky.