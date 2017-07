Incidente Valsusa: per investitore accusa omicidio volontario

Omicidio volontario. E' il reato contestato dalla Procura di Torino a Maurizio De Giulio, l'uomo di 50 anni accusato di aver investito, domenica in Val Susa, la moto su cui viaggiava una giovane coppia di fidanzati, uccidendo sul colpo la 27enne Elisa Ferrero e ferendo gravemente Matteo, il ragazzo alla guida, 29 anni. Fino ad oggi il reato contestato era di omicidio stradale.

TORINO: VAN CONTRO MOTO, PAPA' CENTAURO 'CI HANNO PORTATO VIA TUTTO'

"Ci hanno portato via tutto, alla mia famiglia e a quella di Elisa che per noi era un raggio di sole". Trattiene a stento le lacrime il papà di Matteo, il centauro 29enne rimasto gravemente ferito ieri nei pressi di Condove, in Valsusa, dove la moto su cui viaggiava insieme alla fidanzata 27enne che è deceduta sul colpo, è stata travolta da un van alla guida del quale c'era un cinquantenne ora in carcere con l'accusa di omicidio stradale. "Quello che è accaduto non deve essere dimenticato", aggiunge.

TORINO: VAN CONTRO MOTO, CUGINA CENTAURO, LE DUE RUOTE LA SUA PASSIONE

"Un ragazzo pieno di vita, grande appassionato di moto, uno spirito libero che fa cosa gli piace ". Così una cugina, davanti al pronto soccorso del Cto, descrive il centauro 29 enne, rimasto gravemente ferito ieri nei pressi di Condove, in Valsusa, dove la moto su cui viaggiava insieme alla fidanzata 27enne che è deceduta sul colpo, è stata travolta da un van alla guida del quale c'era un cinquantenne ora in carcere con l'accusa di omicidio stradale. Il giovane che nell'urto ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico, è in prognosi riservata. La cugina lo ha visto per qualche minuto, dopo aver scambiato un lungo abbraccio con il papà. "Non mi stupirebbe rivederlo in moto, quando si riprenderà perché so che sarà così - aggiunge - lui è fatto così, nonostante l'incidente del fratello non ha rinunciato alla passione per le due ruote". Per la famiglia del giovane, quello che è accaduto ieri, è un dramma già vissuto. Dodici anni fa, infatti, sempre in un incidente in moto, era rimasto ferito il fratello maggiore.