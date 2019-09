Un imprenditore di 54 anni, Pasquale Basso, di Melfi (Potenza), è morto in un incidente sul lavoro, in contrada Ferrara, alla periferia della città. L’uomo stava utilizzando un escavatore che, per cause in corso di accertamento, è precipitato in un burrone. A dare l’allarme, in serata, i familiari dell’uomo che hanno allertato Carabinieri e Vigili del Fuoco. Sul posto anche i sanitari del 118 Basilicata, ma l’uomo era già morto, probabilmente qualche ora prima.