Reggio Emilia: esplode silos, muore operaio

Un operaio e' morto questa mattina a causa dell'esplosione di un silos contenente acetilene avvenuta nell'ex inceneritore di Iren, nella prima periferia di Reggio Emilia, durante alcuni lavori di manutenzione. Secondo una prima verifica degli agenti di polizia, intervenuti sul posto, non ci sono altre persone rimaste ferite. La zona e' stata transennata e messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Intervenuti sul posto anche i sanitari del 118. Sono in corso le verifiche della polizia per chiarire la dinamica dell'incidente.