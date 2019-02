Lecchese, alpinista cade in un canale ghiacciato a 2100 metri e muore

Una donna di 44 anni ha perso la vita questo pomeriggio in un incidente di montagna avvenuto sul monte Legnone, nella zona nord della provincia di Lecco. L'escursionista, secondo quanto e' stato ricostruito finora, si trovava in compagnia di un uomo di 66 anni quando, per ragioni ora in corso d'accertamento, e' scivolata in un canalone, precipitando per diverse decine di metri.

E' stato lanciato l'allarme e sul posto sono stati fatti intervenire l'elisoccorso e l'unita' di pronta mobilitazione del Soccorso alpino ma non c'e' stato niente da fare per la donna, residente nella zona: i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso. Sono in corso accertamenti anche da parte dei carabinieri.

La tragedia e' avvenuta attorno quota 2100 metri in una zona del monte Legnone vicino al bivacco "Ca' de legn". All'origine della caduta potrebbe esserci stata una scivolata della vittima dovuta alla presenza di ghiaccio. Il secondo escursionista-alpinista, di 66 anni, e' stato tratto in salvo.