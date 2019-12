Incidenti: muore 34enne, due giorni fa la proposta di matrimonio

Tragedia ieri sera, alle porte di Foggia, dove una donna di 34 anni, Ilaria Adriatico, e' morta in un grave incidente lungo la Statale 673, la circonvallazione cittadina. La notizia, riportata da Foggia Today - giornale online del capoluogo pugliese - ha sconvolto la comunita' cittadina, che solo due giorni fa aveva assistito alla plateale richiesta di matrimonio del fidanzato, dall'alto della ruota panoramica di piazza Cavour dalla quale si poteva leggere lo striscione con la fatidica domanda, "Ilaria mi vuoi sposare?". L'incidente e' avvenuto intorno alle 19,30 di ieri, quando la Suzuki guidata dalla donna e' uscita fuori strada e si e' schiantata contro un albero, all'altezza del km 19+300. La 34enne, e' deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale per le ferite riportate.